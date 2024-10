MS terá 10 prefeitas eleitas após disputa de 2º turno na Capital

Número quase dobrou em relação às eleições realizadas em 2020

Com duas mulheres no segundo turno da Prefeitura de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil), a cidade mais importante do Estado, cenário com candidaturas femininas no Executivo Municipal reflete em Mato Grosso do Sul.

A atual prefeita da Capital ficou na frente em eleição acirrada com 9.388 votos de diferença. Adriane Lopes e Rose Modesto tiveram 140.913 e 131.525 votos respectivamente.

Com duas mulheres no segundo turno, cidade vive momento histórico triplo, o primeiro por ter duas postulantes ao cargo de prefeita, o segundo, por eleger uma mulher pela primeira em votações diretas e um terceiro cenário inédito pode ocorrer caso Adriane Lopes seja eleita, pois também será a primeira vez que Campo Grande terá uma prefeita e uma vice-prefeitas mulheres, no caso, com a Dr. Camilla Nascimento.

As mulheres que chegaram mais perto de uma vitória para a prefeitura de Campo Grande foram, Marilu Segatto Guimarães do PTB que disputou o 2° turno em 1992 com Juvêncio César da Fonseca, e Rose Modesto ao ir também ao 2° turno, com Marquinhos Trad em 2016.

Estado

Em Mato Grosso do Sul, número de prefeitas eleitas em 2024 quase dobrou se comparado as Eleições Municipais 2020. Naquele ano, cinco mulheres foram eleitas, sendo: Corguinho – Marcela Ribeiro Lopes (PSDB); Fátima do Sul – Ilda Machado (PSD): Jardim – Dra. Clediane (DEM); Naviraí – Rhaiza Matos (PSDB) e Água Clara – Gerolina (PSD).

Se candidataram a reeleição, Gerolina de Água Clara , Clediane de Jardim e Rhaiza de Naviraí, no entanto, mas apenas Gerolina conseguiu ser eleita novamente.

Apesar das demais postulantes não terem chegado a reeleição, nove mulheres foram eleitas neste ano. São elas: Água Clara – Gerolina Da Silva Alves (PSDB); Aral Moreira – Dra Elaine (MDB); Bodoquena – Girleide (MDB); Coronel Sapucaia – Niágara Kraievski (PP); Douradina – Nair Branti (PSD)Eldorado – Fabiana Maria Lorenci (PP); Jateí – Cileide Cabral (PSDB); Mundo Novo – Rosária De Fátima (PSDB); Sonora – Clarice (MDB)

Cenário Nacional

Disputaram as Eleições Municipais 2024, 2.344 mil mulheres para o cargo de prefeita em 1.969 cidades. Nas capitais, 21% do total dos 192 candidatos eram mulheres, somando 41 contra 151 candidatos homens. O maior número foi em Aracaju que teve cinco candidatas e três candidatos. Em Manaus, Cuiabá, Fortaleza, Florianópolis, João Pessoa e Rio Branco não houve candidaturas femininas.

Ainda de acordo com os números apurados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o número de prefeitas eleitas teve um aumento de 9% se comparado a 2020 em todo o Brasil. Neste primeiro turno das eleições municipais, 717 mulheres foram eleitas prefeitas. Quase metade, 44% já ocupavam o cargo e foram reconduzidas

Das 2.344 candidatas ao cargo, 30% foram eleitas . Além disso, 7 capitais terão 2º turno com mulheres, incluindo Campo Grande com Adriane Lopes e Rose Modesto.

De 2000 a 2020, 2.369 prefeitas foram eleitas em 2.011 municípios do país, 33% delas mais de uma vez.

Por Carol Chaves