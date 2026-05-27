MS conquista destaque nacional com projetos inovadores na gestão pública

Estado foi premiado em três categorias durante a ExpoGov Brasil 2026, em São Paulo, com iniciativas voltadas à inovação, eficiência administrativa e valorização do serviço público

Mato Grosso do Sul foi um dos destaques do Prêmio Brasil de Gestão Pública, realizado durante a programação oficial da ExpoGov Brasil 2026, em São Paulo. O Estado conquistou reconhecimento nacional em três categorias da premiação, reforçando o protagonismo sul-mato-grossense em iniciativas voltadas à inovação, modernização administrativa, eficiência e valorização do serviço público.

O primeiro destaque veio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, vencedor do primeiro lugar na categoria “Eficiência Administrativa, Desburocratização e Melhoria de Processos”, com o projeto “Defesa Prévia Inteligente”.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, afirmou que o reconhecimento reforça a capacidade técnica e inovadora dos servidores da autarquia, que identificaram gargalos nos processos internos e transformaram conhecimento prático em solução tecnológica. Segundo ele, o projeto marca uma nova fase de modernização no órgão, consolidando a Inteligência Artificial como ferramenta estratégica para tornar os serviços mais ágeis, eficientes e seguros.

Outro reconhecimento foi conquistado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, que garantiu o segundo lugar na categoria “Governança, Integridade, Compliance e Controle”, com o projeto “Gestão Integrada e Inteligência de Dados”, desenvolvido pela Superintendência de Administração da pasta.

A iniciativa foi criada para modernizar a gestão pública por meio do uso estratégico de dados, integrando processos administrativos e ferramentas digitais para controle e monitoramento de notas fiscais relacionadas aos contratos corporativos da secretaria. Com a implantação do sistema NF-SEJUSP, foi possível centralizar informações, ampliar a transparência e garantir rastreabilidade dos fluxos administrativos.

O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, destacou que a secretaria possui a maior frota do Estado, com mais de 4 mil viaturas em circulação, exigindo manutenção e gestão permanentes. Segundo ele, soluções tecnológicas desenvolvidas por servidores que conhecem a realidade operacional ajudam a otimizar recursos públicos, reduzir custos e dar mais agilidade à manutenção das viaturas.

Videira também ressaltou que os resultados refletem diretamente na segurança pública e na redução dos índices de criminalidade registrados nos últimos anos.

Fechando a lista de premiados, a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul conquistou o terceiro lugar na categoria “Gestão de Pessoas, Liderança e Desenvolvimento de Talentos”, com o projeto “Rota do Conhecimento”.

A iniciativa é voltada à qualificação continuada de servidores estaduais e municipais, promovendo capacitações técnicas em municípios do interior a partir de demandas regionais. O programa trabalha com trilhas de aprendizagem e ações descentralizadas para fortalecer a gestão estratégica de pessoas e ampliar a capacidade institucional em diferentes regiões do Estado.

A diretora-presidente da Escolagov, Ana Paula Martins, afirmou que o prêmio representa o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com uma gestão pública inovadora, eficiente e preparada para os desafios futuros.

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