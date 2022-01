Moro: “PT quer tirar do trabalhador para dar a sindicatos”

O pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro (Podemos) publicou em sua conta no twitter neste domingo (9) que o PT (Partido dos Trabalhadores) quer “tirar do salário do trabalhador para repassar aos sindicatos amigos”.

O pré-candidato do Podemos falou sobre o Partido dos Trabalhadores ao compartilhar um editorial do jornal O Estado de S. Paulo que também traz críticas às propostas econômicas do PT. “O que o PT quer na verdade é a volta da contribuição sindical obrigatória: tirar do salário do trabalhador para repassar aos sindicatos amigos”, escreveu Moro, no Twitter.

O editorial defende a reforma trabalhista que foi aprovada no governo de Michel Temer (MDB) e é criticada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputará a Presidência em 2022. Além disso, o texto chama de “simplistas” as ideias do governo de Jair Bolsonaro (PL) para os direitos trabalhistas. Por fim, Moro disse que o Brasil deve “olhar para frente: fazer a economia crescer e gerar empregos. E não voltar aos tempos de recessão”.

(Com informações Poder 360)