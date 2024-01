Modernização na Câmara: painel eletrônico e reformas devem ser concluídas em fevereiro

A implantação do painel eletrônico na Câmara de Campo Grande está prevista para ser concluída até o final de fevereiro. O novo sistema de votação, semelhante ao utilizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), será adotado pelos vereadores.

As obras já foram iniciadas no plenário, incluindo não apenas os painéis eletrônicos, mas também melhorias no carpete e pisos da Casa de Leis.

O presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges, do PSB, conhecido como Carlão, destacou que as mudanças visam modernizar o ambiente e aprimorar os processos legislativos.

“Estamos correndo para que tudo esteja pronto logo na primeira sessão do ano. Se não ficarem prontas até lá, vamos realizar a sessão da mesma forma. A intenção é começar 2024 com tudo feito”, disse.

Em 31 de outubro de 2023, a Mesa Diretora publicou no Diário Oficial de Campo Grande uma suplementação de R$ 1.390.000,00 para aquisição do painel de mídia e a implementação de um canal próprio de TV. Carlão explicou que o investimento é oriundo do orçamento da Câmara.

