Mochi foi categórico sobre posicionamento do MDB nacional

Deputado Junior Mochi (MDB) falou durante uma reunião na rádio Hora nesta quarta-feira (7), sobre gestão e também sobre seu partido MDB e foi enfático em afirmar que o partido terá que se posicionar para não estar fadado e se render aos governantes.

Mochi destacou o que é administrar e usou de exemplo a gestão do amigo e ex-governador André Puccinelli que ele afirmou ter acompanhado bem de perto e fez inúmeros elogios. “O gestor tem que enfrentar os reais problemas, prefeituras inchadas com folhas de pagamentos altíssimos retiram o crescimento. Toda hora tem problema, porque é um leão por minuto.Estabelecer prioridades, primeiro de tudo o gestor precisa entender as prioridades e quais o município não pode abrir mão e se tiver dinheiro daí sim fazer parcerias além das prioridades. Eu vejo muito desvio de foco na gestão. E compreender as responsabilidades e montar uma equipe que planeje bem.”, explicou Junior.

Mochi já foi presidente da Assembleia e tem vasto conhecimento da política do Estado e com propriedade falar sobre capacidade de gestão porque também foi prefeito de Coxim e alertou que quem não tomar cuidado terá muita dificuldade diante os números da economia e repercussão financeira de 2023 pode refletir. “Eu acho que não será um ano de facilidade para que os prefeitos fechem as contas. Quando eu era prefeito eu fazia um planejamento na média baseada nos últimos 24 meses”.

O deputado eleito para o próximo mandato alertou sobre a necessidade de dar sequência nas gestões e avaliou que há prefeituras que se perdem por esta razão.

A entrevista sobre o desgaste da sigla MDB e ele falou sobre o cenário ao seu ponto de vista. “Nós já fizemos a reunião da executiva estadual e estamos no período de reconstrução e o importante é entender o país que temos uma eleição federal empatada todos aqueles que estavam em partidos de um viés centro democrático sofreram um viés. Apolítica nacional passa por isto. Temos estes movimentos que são legítimos e faz que todos pensem que não dá mais para não reduzirmos partidos pequenos e que não constroem suas ideologias. A população quer clareza e o MDB é o que? somos mais da direita ou esquerda? E agora ele terá que se posicionar, senão ficaremos fadados a ficar a mercê aos governantes e isso não pode acontecer.” pontuou Mochi.

