Ministra de Relações Exteriores da Argentina faz visita oficial ao Brasil

Diana Mondino, Ministra de Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da República Argentina, estará em Brasília para uma visita oficial na próxima segunda-feira (15).

Mondino se reunirá com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para discutir temas de interesse estratégico do Brasil e da Argentina. Entre eles, a infraestrutura física fronteiriça, a cooperação em matéria de energia e de defesa, a Hidrovia Paraguai-Paraná e o fortalecimento do MERCOSUL e dos processos de integração regional.

Esta será a primeira vez que a Chanceler Mondino virá a Brasília desde sua posse. Ela esteve com o Ministro Mauro Vieira no Itamaraty, no ano passado, ainda como Chanceler designada. Os ministro também se encontraram na posse do presidente Javier Milei, em dezembro, e na reunião de Chanceleres do G20,no Rio de Janeiro, em fevereiro.

Milei e Musk

O presidente da Argentina, Javier Milei, e o bilionário sul-africano Elon Musk se encontraram nesta sexta-feira (12) no Texas, Estados Unidos. Entre os assuntos, Milei ofereceu apoio ao dono do X (antigo Twitter) em relação às investigações do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro do STF Alexandre de Moraes ordenou que Musk e o X fossem investigados após o bilionário ter ameaçado desobedecer a ordens da Suprema Corte e ter atacado o ministro, sugerindo que ele renunciasse ao seu cargo ou sofresse impeachment.

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: