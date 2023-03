Ministra da Mulher anunciará Patrulha Maria da Penha

A inauguração do Imol na Casa da mulher Brasileira na próxima sexta (31), contará com a presença da ministra da Mulher, Cida Gonçalves e anunciará a Patrulha Maria da Penha e se reunir com as gestoras dos municípios de MS.

Cida também discutirá com autoridades do Estado para discutir articulações políticas de enfrentamento de prevenção de violência contra as mulheres. Este encontro acontece no auditório do Bioparque Pantanal.

A ministra confirmou presença no evento da Assembleia legislativa na quinta-feira (30), onde será apresentado um projeto de lei para combater a violência contra a mulher, para a semana que cai o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março.

