Ministério da Saúde adiantará 2ª dose da Pfizer em setembro

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse neste sábado que pretende antecipar a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer a partir do mês de setembro, quando todos os adultos já devem ter recebido pelo menos uma dose de imunizantes contra a Covid-19.

A informação foi confirmada pelo ministro após evento de lançamento do programa-piloto de testagem em massa, na Feira dos Importados, em Brasília. ”À medida em que a gente avance na primeira dose, já se rediscutiu colocar a Pfizer no intervalo de 21 dias. (A previsão é) em setembro. Nós já temos 70% da população acima de 18 anos com uma dose” afirmou o cardiologista.

Atualmente, o intervalo entre as doses é de três meses. O Ministério da Saúde já estudava adiantar a segunda dose, mas recuou diante de pedidos dos secretários estaduais para que o governo federal priorizasse aplicar pelo menos uma dose em toda a população com idade a partir dos 18 anos.

Com a mudança, a população poderá completar o esquema vacinal da Pfizer em três semanas, intervalo previsto em bula. Esse adiantamento tem objetivo de tentar conter a disseminação da variante Delta, mais contagiosa.

