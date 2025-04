Após 12 horas de cirurgia Bolsonaro segue internado em hospital de Brasília

Procedimento é o sétimo desde atentado de 2018

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou nesse domingo (13) por uma nova cirurgia no Hospital DF Star, em Brasília. O procedimento, uma laparotomia exploradora, é o sétimo relacionado às complicações provocadas pela facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018. Segundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a cirurgia deve ser longa devido às “muitas aderências” encontradas na região abdominal do ex-presidente.

“A equipe médica nos informou que será uma cirurgia longa, pois ele está com muitas aderências”, escreveu Michelle nas redes sociais, durante a manhã. A intervenção tem como objetivo remover essas aderências — que são formações de tecido cicatricial que dificultam o funcionamento do intestino — e reconstruir a parede abdominal.

Cirurgia delicada

A laparotomia é considerada um procedimento complexo, principalmente em pacientes com histórico de múltiplas intervenções cirúrgicas na região abdominal. No caso de Bolsonaro, já são sete cirurgias desde o atentado em Juiz de Fora (MG), o que agrava a formação de aderências e demanda maior tempo de operação.

O pastor Silas Malafaia, aliado próximo do ex-presidente, também se pronunciou nas redes sociais, afirmando que, até o momento, tudo transcorria bem. “Ainda faltam, aproximadamente, 4 horas para o término da sua cirurgia. Vamos continuar em oração para que ele tenha uma recuperação completa e total”, escreveu.

Enquanto Bolsonaro permanece internado, um pequeno grupo de apoiadores se reúne em frente ao Hospital DF Star. Com bandeiras do Brasil, eles rezam e entoam palavras de apoio ao ex-presidente, à espera de atualizações sobre seu estado de saúde.

No fim da noite desse domingo, o Partido Liberal (PL) informou por meio de nota que, a coletiva de imprensa, marcada para o domingo (13), para falar sobre o procedimento cirúrgico a que Jair Bolsonaro foi submetido, foi remarcada para às 9h desta segunda-feira (14), no Auditório do Hospital DF Star. devido ao horário em que a cirurgia terminou e o cansaço da equipe médica.

