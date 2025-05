Michelle Bolsonaro cancela visita a Mato Grosso do Sul para evento do PL Mulher em Sidrolândia

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro cancelou a viagem que faria a Sidrolândia, a 72 quilômetros de Campo Grande, nos dias 23 e 24 de maio, para participar de um encontro de mulheres conservadoras promovido pelo PL Mulher. O cancelamento foi confirmado nesse domingo (18) por meio de comunicado oficial divulgado nas redes sociais do núcleo feminino do Partido Liberal.

De acordo com a nota, a mudança ocorreu devido a uma reformulação na estratégia de agenda da presidência nacional do partido. Com isso, a visita de Michelle a Mato Grosso do Sul foi adiada sem nova data definida. O PL Mulher destacou que a decisão se deve a ajustes mais amplos na programação nacional da ex-primeira-dama, que atualmente preside o braço feminino da legenda.

O evento em Sidrolândia tinha como principais objetivos incentivar a participação de mulheres na política e dar posse à nova diretoria estadual do PL Mulher, composta por Naiane Bittencourt, como presidente, e Mariana Amaral, como vice. A programação estava prevista para ocorrer entre 9h e 13h, embora o local do encontro ainda não tivesse sido oficialmente divulgado.

Michelle Bolsonaro é uma das principais figuras públicas do PL e tem atuado como articuladora do partido junto ao eleitorado feminino, com agendas voltadas para temas conservadores e a formação de novas lideranças. Ela esteve pela última vez em Mato Grosso do Sul em outubro de 2024, durante o segundo turno das eleições municipais, quando participou de um evento em Campo Grande ao lado de nomes como Damares Alves, Celina Leão, Tereza Cristina e da prefeita Adriane Lopes (PP).

Apesar do cancelamento, o PL Mulher afirmou que o encontro estadual será mantido, com ajustes na programação, e que a presença de Michelle Bolsonaro será reagendada em breve, reafirmando o compromisso da sigla com o fortalecimento da presença feminina na política sul-mato-grossense.

