Meta do governo é pagar Auxílio Brasil de R$ 600 a partir de 9 de agosto, diz ministro

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou nesta quinta-feira (21) que o Executivo federal pretende começar a pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 até 9 de agosto. Em relação ao vale de R$ 1.000 para caminhoneiros, o objetivo é iniciar o pagamento em 5 de agosto, segundo Nogueira.

O chefe da pasta que coordena todos os ministérios do governo de Jair Bolsonaro (PL) também admitiu a dificuldade em viabilizar o benefício aos taxistas, que deve começar a ser pago apenas no fim de agosto.

“Colocamos como data ideal 9 de agosto e estamos fazendo todo esforço do mundo para que a gente consiga cumprir essa data. Se não for, vai ser por um ou dois dias no máximo, mas a data que estamos trabalhando para que todos tenham acesso a esse recurso será dia 9”, afirmou.

O pagamento dos benefícios só será possível graças à aprovação de uma PEC (proposta de Emenda à Constituição) que atropela as leis que versam sobre eleições e contas públicas para permitir ao governo turbinar benefícios sociais.

Com informações da Folhapress