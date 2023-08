MDB oficializa nova executiva com Moka na presidência

O MDB de Mato Grosso do Sul oficializou, nessa sexta- -feira (25), a nova composição da executiva estadual do partido. Com uma chapa de consenso, o ex-senador Waldemir Moka vai presidir o diretório no Estado.

No decorrer da tarde de ontem, foi realizada a convenção do partido, com a presença e votação dos delegados municipais e representantes do partido, na sede do MDB, na avenida Mato Grosso, ratificando a composição da nova diretoria.

Por Alberto Gonçalves – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

