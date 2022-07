MDB nacional sinaliza convenções virtuais

O diretório nacional do MDB já confirmou que consideram fazer a convenção partidária no formato virtual prevista para acontecer até o final deste mês julho, com objetivo de economia e consenso na construção do nome de Simone Tebet como a pré-candidata a presidência da república.

A intenção segundo o presidente nacional do partido, Baleia Rossi é que a convenção nacional avalize as candidaturas previstas, o encontro virtual é uma forma de economizar recursos do partido.

O cenário pode mudar nos próximos dias, até mesmo a forma que Renan Calheiros votará. Alguns líderes de diretórios regionais e políticos do partido apontam que o apoio pode ser revertido, se a candidatura não decolar.