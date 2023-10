Mato Grosso do Sul sedia encontro com PR, SC, RS e SP para combater crimes nas fronteiras

Nos dias 28 e 29 de setembro, Mato Grosso do Sul será o epicentro de um evento de importância significativa para a segurança pública da região sul do Brasil. Pela primeira vez em solo sul-mato-grossense, será realizado o “SULMaSSP” (Encontro Estratégico da Segurança Pública dos Estados do Sul), um evento que reunirá os secretários de Segurança Pública de cinco estados brasileiros: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O objetivo é estabelecer uma atuação coordenada para ampliar e fortalecer a repressão aos crimes nas fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, bem como nas divisas entre os estados que compõem esse bloco.

Este encontro, que ocorrerá em Campo Grande, traz uma abordagem estratégica e colaborativa para enfrentar desafios comuns relacionados à segurança pública, especialmente nas áreas fronteiriças e rurais, onde a atuação criminosa é mais intensa.

Participantes

O SULMaSSP contará com a presença dos principais representantes da segurança pública dos estados participantes. Além dos secretários de Segurança Pública, estarão presentes os Comandantes-Gerais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, os Delegados-Gerais das Polícias Civis, os diretores das Polícias Penais, das Perícias Criminais e dos Centros Integrados de Comando e Controle.

Pauta

Durante os dois dias de evento, serão discutidos diversos temas cruciais para a segurança pública da região. Os principais pontos de discussão incluem os crimes nas fronteiras e divisas, com um foco especial nas atividades criminosas que ocorrem em áreas rurais. A sexta-feira, 29 de setembro, será dedicada a debates em câmaras temáticas, onde as forças policiais e os Secretários de Segurança Pública discutirão estratégias para uma integração sólida entre os estados envolvidos.

A intenção é que essa integração resulte na desarticulação do crime organizado, garantindo maior segurança para cidades, áreas rurais, fronteiras e a rota bioceânica. A abertura oficial do evento acontecerá na quinta-feira, 28 de setembro, às 14h, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande. Neste momento, será assinado um acordo para instituir Grupos de Estudo e nomear recursos humanos que irão analisar, propor ações e iniciativas para formular políticas em segurança pública.

Após a abertura oficial, os principais líderes do evento, incluindo o anfitrião, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, concederão uma entrevista coletiva às 15h30, no Bioparque Pantanal, onde estarão disponíveis para atender a imprensa.

SULMaSSP

O SULMaSSP é um bloco que reúne os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, através de suas respectivas Secretarias de Segurança Pública. Criado em março de 2023, o bloco tem como missão coordenar esforços para reprimir crimes transfronteiriços e nas divisas estaduais, promovendo uma integração operacional e de inteligência. Isso se traduz em uma ação mais efetiva contra organizações criminosas e um aprimoramento dos mecanismos de defesa social.

O SULMaSSP já realizou duas operações conjuntas, resultando em prisões, apreensões de entorpecentes, recuperação de veículos e a captura de foragidos. Essas ações demonstram o compromisso dos estados envolvidos em enfrentar os desafios comuns da segurança pública.

Com Informações da Comunicação Sejusp