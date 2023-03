Marcelo Salomão é lotado em cargo administrativo

O secretário da Casa Civil, Pedro Caravina nomeou o ex-superintendente do Procon, Marcelo Salomão para o cargo em comissão de Administração Superior e Assessoramento, símbolo CCA-03. A nomeação está no Diário Oficial desta quinta-feira (16).

Salomão esteve a frente do Procon de 2017 a 2022, quando saiu para concorrer a vaga para deputado estadual, alcançando suplência pelo PSDB após conquistar mais de 8000 votos.

O salário de Salomão pode chegar R$14.800,00 com 100% de representação.

