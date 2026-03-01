Manifestação Acorda Brasil traz críticas ao STF e ao governo federal na Capital

Ato começa na Praça do Rádio Clube e segue pela Avenida Afonso Pena com participação de políticos e simpatizantes de movimentos de direita



Na manhã deste domingo (1º), uma manifestação reune apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas contrárias a decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) e ao Governo Federal em Campo Grande. O ato, chamado de “Acorda Brasil”, teve concentração na região central da cidade e segue em direção ao Parque dos Poderes.

Os participantes começaram a se reunir por volta das 8h, em frente à Praça do Rádio Clube. Às 9h, estava previsto o deslocamento do carro de som pela Avenida Afonso Pena, principal via da Capital, seguindo até o Parque dos Poderes.

A mobilização vinha sendo organizada ao longo da semana, com ações como adesivaços em veículos e buzinaços para convocar apoiadores para o evento deste domingo.

Entre as pautas defendidas pelos participantes estão críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e apoio a pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal.

O deputado estadual Coronel David (PL) expressou sua avaliação sobre a realização do ato na cidade. “Apostamos na mobilização popular como instrumento de influência no debate nacional. O alcance e os desdobramentos do ato indicarão não apenas o grau de adesão da população, mas também o peso que a oposição sul-mato-grossense pretende exercer no cenário político que se desenha para os próximos meses”, destacou Coronel David.

Confira mais imagens:

Foto: Redes Sociais

De acordo com a organização, a manifestação não foi definida como um ato exclusivamente ligado ao ex-presidente Bolsonaro, mas como um movimento mais amplo de grupos de direita. O evento também foi inspirado em mobilizações recentes realizadas em outras partes do país.

Além de Coronel David, participaram do ato outros políticos filiados ao PL, entre eles o deputado estadual João Henrique Catan, o pré-candidato ao Senado, Capitão Contar e os vereadores André Salineiro e Rafael Tavares.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.