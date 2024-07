Lula visita Paraguai e Bolívia em semana decisiva para o Mercosul

Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca para importantes compromissos internacionais. Nesta segunda-feira (8), ele estará em Assunção, Capital do Paraguai, para participar da 64ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. Na terça-feira (9), Lula seguirá para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, marcando sua primeira visita ao país em seu terceiro mandato como presidente do Brasil.

A cúpula em Assunção será um evento significativo, onde o presidente do Paraguai, Santiago Peña, transferirá a presidência do bloco ao presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, seguindo o sistema de rodízio entre os Estados Partes do Mercosul. Um dos principais tópicos da reunião será a possível entrada da Bolívia no bloco.

“A expectativa do próprio país é que o presidente [Luis] Arce chegue no evento com a ratificação. Eu acho que esse é um grande momento para o Mercosul, ver ampliada a participação com o ingresso de um país tão relevante para o Brasil como é a Bolívia”, disse a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty.

O Mercosul, que representa a 7ª maior economia mundial com um PIB de US$ 2,86 trilhões, abrange 67% do território da América do Sul. Em 2022, o Brasil exportou US$ 23,56 bilhões para o bloco e importou US$ 17,09 bilhões.

O presidente da Argentina, Javier Milei, não estará presente na cúpula devido a compromissos em sua agenda. Ele será representado pela ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino. As relações entre Lula e Milei têm sido tensas, com trocas públicas de críticas durante e após a campanha eleitoral argentina em 2023.

Na terça-feira, Lula viajará para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para uma série de compromissos diplomáticos e comerciais. Esta será a primeira visita de Lula à Bolívia em seu atual mandato, enquanto o presidente boliviano, Luis Arce, já esteve no Brasil quatro vezes no ano passado, demonstrando a importância dos laços entre os dois países.

No mês passado, Arce enfrentou uma tentativa de golpe de Estado. Ao chegar na Bolívia, Lula terá uma reunião restrita com Arce, seguida de uma reunião ampliada com autoridades e membros da delegação brasileira. Posteriormente, haverá uma cerimônia de assinatura de atos e uma declaração conjunta à imprensa. À tarde, o presidente brasileiro participará de um encontro com empresários.

Segundo Gisela Padovan, a visita à Bolívia é essencial para o Brasil, que busca fortalecer e reconstruir as relações bilaterais na região. “A Bolívia é um país importantíssimo para nós”, destacou a embaixadora.

