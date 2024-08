Lula visita o Chile em busca de fortalecimento de relações bilaterais e acordos

Na próxima semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará uma visita de Estado ao Chile, onde serão assinados mais de 15 acordos bilaterais. A viagem tem como objetivo diversificar a parceria entre os dois países além da agenda comercial e ampliar a gama de produtos brasileiros exportados.

A visita marca um momento significativo na reaproximação diplomática entre Brasil e Chile, especialmente após a posse do presidente chileno Gabriel Boric, em março de 2022. A embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores (MRE), ressaltou que a visita visa expandir a agenda bilateral para temas como ciência e tecnologia, defesa da democracia e direitos humanos, educação, inovação, saúde, entre outros.

“Nós estamos buscando expandir essa agenda bilateral para exatamente trabalhar uma amizade que vai além dos temas econômicos e comerciais”, afirmou Padovan.

Além da comitiva presidencial, composta por ministros, assessores e outros integrantes do governo federal, cerca de 200 empresários brasileiros participarão do Fórum Empresarial Chile-Brasil, que ocorrerá em paralelo à agenda presidencial em Santiago. O evento será uma oportunidade para fortalecer as relações comerciais e explorar novas oportunidades de negócios entre os dois países.

Segundo o Itamaraty, 17 cooperações estão prontas para serem assinadas durante a visita. Essas parcerias abrangem uma variedade de áreas, desde saúde pública, com interesse dos chilenos na experiência do Sistema Único de Saúde brasileiro, até política de cuidados, recursos hídricos, meio ambiente, e direitos humanos para pessoas LGBTQIA+, idosas e com deficiência.

No âmbito comercial e de investimentos, estão previstos acordos para fortalecer as relações de exportação, certificação de produtos orgânicos, exploração de minerais estratégicos para a transição energética e estímulo ao turismo.

O Brasil também pretende discutir com o Chile questões envolvendo a indústria de defesa, onde já existe uma parceria histórica na fabricação de aeronaves, além da ampliação dos itens agropecuários exportados, como óleos. Por outro lado, o Chile demonstrou interesse em abordar aspectos relacionados à segurança, combate ao crime, riscos de desastres naturais e segurança cibernética.

Brasil e Chile compartilham 188 anos de relações diplomáticas, com mais de 90 acordos bilaterais em vigor. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Chile e o principal destino dos investimentos chilenos no mundo, com presença significativa em setores como celulose, varejo e energia. O Chile, por sua vez, é o sexto maior destino das exportações brasileiras, com o intercâmbio comercial entre os dois países atingindo US$ 12 bilhões por ano.

A visita também será uma oportunidade para Lula e Boric discutirem temas globais de interesse comum, como democracia, integração regional, meio ambiente, direitos humanos, inclusão social e a situação da Palestina. “São temas da agenda internacional em que há convergência de visões, então o diálogo político vai ser também muito importante”, destacou Padovan.

A visita presidencial ao Chile, originalmente prevista para maio deste ano, foi adiada devido à tragédia socioambiental no Rio Grande do Sul, permitindo que outros acordos fossem concluídos. Segundo Carlos Cuenca, Chefe da Divisão de Argentina, Uruguai e Chile do Itamaraty, “é uma lista de acordos que mostra essa diversificação da agenda bilateral com o Chile”.

A expectativa é que a viagem de Lula ao Chile fortaleça ainda mais os laços entre os dois países, promovendo cooperações em diversas áreas e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de ambas as nações.

