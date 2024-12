Lula vem a MS para inaugurar fábrica de celulosa em Ribas do Rio Pardo

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), virá a Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (5), para participar da inauguração da fábrica de celulosa instalada em Ribas do Rio Pardo, distante 70 quilômetros de Campo Grande.

A cerimônia está prevista para acontecer às 9h e será a terceira visita de Lula em MS neste ano. Em abril, participou de evento na JBS, em campo Grande, para acompanhar o início das exportações de carne para a China.

Já em junho, sobrevoou o Pantanal acompanhado do governador do Estado, Eduardo Riedel, para acompanhar os incêndios florestais que atingiam o bioma.