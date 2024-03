Lula tem agenda com instituições financeiras e assina PL com regras para motoristas de apps

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reservou a manhã desta segunda-feira (4) para reuniões com instituições financeiras internacionais no Palácio do Planalto. Às 10h, ele iniciou uma reunião com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Logo na sequência, o encontro será com o presidente do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, Jin Liqun. As duas agendas terão participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), a ex-presidente Dilma Rousseff.

Às 15h, o presidente da República participa de cerimônia da assinatura de envio de mensagem ao Congresso Nacional do Projeto de Lei (PL) que regulamenta o trabalho por aplicativos de transporte de pessoas. Essa regulamentação não trata da formalização do trabalho destes profissionais.

O último compromisso que consta na agenda presidencial, às 16h30, é uma reunião com a presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Elisabetta Recine.

Com informações do SBT News.

