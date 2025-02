Lula se reúne com novos presidentes da Câmara e do Senado para discutir agenda do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta segunda-feira (3) com os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), respectivamente. Este é o primeiro encontro entre Lula e os novos líderes do Congresso, e também contará com a participação do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A reunião está marcada para as 10h.

No sábado (1º), Lula telefonou para Motta e Alcolumbre para parabenizá-los pela vitória. Motta foi eleito com 444 votos, de um total de 513, enquanto Alcolumbre recebeu 73 votos entre os 81 possíveis. O PT apoiou ambas as candidaturas, reforçando sua estratégia de manter uma relação harmoniosa com o Congresso.

Pautas prioritárias do governo

A expectativa é de que, no encontro, o presidente Lula apresente as principais pautas do governo para o Congresso Nacional. Entre os temas prioritários estão o Orçamento de 2025, a regulamentação da reforma tributária, a regulamentação das redes sociais e a reforma do Imposto de Renda.

A relação do Executivo com o Legislativo tem sido uma das maiores preocupações de Lula para 2025. Nos últimos dois anos, houve embates com os então presidentes Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Agora, o governo busca construir uma agenda conjunta e mais alinhada com os novos líderes do Congresso.

Em seu discurso de posse, Hugo Motta destacou que pretende trabalhar para manter o Parlamento “forte”. Já Davi Alcolumbre afirmou que terá “um posicionamento corajoso perante o governo, o Judiciário, a mídia e o mercado”.

