Lula se reúne com ministros e Conab para tratar de estoque e preço de alimentos

Estoque e preço de alimentos e Plano Safra são alguns dos temas centrais de uma reunião conduzida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (14), no Palácio do Planalto.

Participam do encontro os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Carlos Fávaro (Agricultura) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), o diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, e o secretário de política agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller.

Este é o segundo encontro de Lula com integrantes da área de agricultura, pecuária e alimentos do governo nesta semana. Na segunda (11), ele teve outra reunião com Pretto e Fávaro.

A Conab é a responsável pela formação de estoques públicos com a intenção de controlar preços de alimentos e a renda dos produtores. Também administra e mantém o abastecimento interno, comercializando estoques na entressafra para reduzir ou impedir o aumento do preço de alimentos.

Na quarta (13), Lula participou da inauguração do Complexo Mineroindustrial da empresa Eurochem, no município de Serra do Salitre, em Minas Gerais. A mineradora prevê produzir 1 milhão de toneladas de fertilizantes por ano apenas para o mercado interno. O presidente e ministros afirmaram que a medida pode ajudar a reduzir o preço dos alimentos.

Em entrevista ao SBT na última segunda (11), Lula afirmou que o governo precisa reduzir o preço dos alimentos para o bem-estar e segurança alimentar da população brasileira.

Com informações do SBT News.

