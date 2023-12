“Lula quer pagar farra de ministérios taxando quem gera emprego e renda”, diz Rodolfo Nogueira

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) criticou medida provisória (MP) do governo Lula que prevê cobrança de 15% a 20% sobre rendimentos de fundos exclusivos e o capital aplicado em offshores (empresas no exterior). “O governo federal, que só quer saber de gastar, resolveu criar mais um imposto para conseguir bancar seus gastos exorbitantes, como se o brasileiro já não pagasse uma enorme carga tributária, agora eles querem taxar aqueles que geram empregos no Brasil, aqueles que fazem a economia girar”, defendeu Nogueira.

O deputado continuou criticando a ação do governo federal ao dizer que os mais ricos são os responsáveis pela geração de emprego e renda no país e que em outros lugares do mundo a experiência também não teve sucesso. “Vários países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) já voltaram atrás em relação a essa política de taxar “super ricos”, pois perceberam que isso é inócuo, pois isso leva capital para fora do país, capital de pessoas que produzem e que geram emprego e renda, essa proposta não traz igualdade social, pelo contrário, traz desemprego e fuga de investimentos, isso é um tiro no pé”, reforçou o deputado.

A proposta do governo é de arrecadar R$ 54 bilhões até 2026, a taxação dos investimentos da parcela mais rica da população depende de votação no Congresso Nacional.

A medida provisória (MP) foi publicada pelo governo na última segunda-feira (28).

