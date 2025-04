Lula irá ao funeral de Papa Francisco em Roma acompanhado de Janja e comitiva

Compromissos no Brasil foram adiados para garantir presença do presidente na cerimônia marcada para sábado (26)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que irá a Roma para acompanhar o funeral do papa Francisco, que será realizado na manhã deste sábado (26), na Praça de São Pedro, no Vaticano. Lula estará acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e de uma comitiva oficial, cuja composição ainda está sendo finalizada nesta terça-feira (22) pelo Palácio do Planalto.

A presença do presidente brasileiro no velório do pontífice reforça os laços diplomáticos e históricos entre o Brasil e o Vaticano. Em razão da viagem, Lula cancelou uma agenda que estava prevista para a próxima sexta-feira (25), quando faria uma visita à região Norte do país. Ainda não há nova data definida para esse compromisso.

A participação de Lula no funeral de um papa não é inédita. Em 2005, durante seu primeiro mandato, o presidente também esteve presente nas cerimônias fúnebres de João Paulo II. Na ocasião, ele convidou os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e José Sarney (MDB), além dos presidentes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e líderes religiosos para integrarem a comitiva oficial. O gesto, na época, foi interpretado como uma demonstração de respeito institucional, apesar das diferenças políticas — especialmente com FHC, crítico ferrenho do governo petista.

O Vaticano divulgou que a missa das exéquias será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, e contará com a presença de chefes de Estado e autoridades de todo o mundo. Francisco será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, após os ritos solenes de despedida.

A viagem de Lula representa também um momento simbólico, uma vez que Francisco e o presidente brasileiro compartilharam bandeiras em comum, como o combate à pobreza, a defesa da paz e a preservação ambiental. O papa, de origem argentina, foi o primeiro pontífice latino-americano da história da Igreja Católica e manteve relações próximas com líderes progressistas da região.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais