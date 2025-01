Lula e presidente do México discutem fortalecimento de relações e desafios regionais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve uma conversa telefônica com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, na quinta-feira (23). Durante o diálogo, ambos destacaram o compromisso com relações produtivas em todo o continente americano e abordaram a tensão crescente entre o México e os Estados Unidos.

Em nota, o governo brasileiro informou que os dois líderes “reafirmaram o propósito de cultivar relações produtivas com todos os países das Américas, incluindo a nova administração dos Estados Unidos, a fim de manter a paz, fortalecer a democracia e promover o desenvolvimento da região”.

Desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos, em 20 de janeiro, Donald Trump tem adotado medidas que intensificaram a tensão entre os dois países vizinhos. O governo americano declarou emergência na área de fronteira com o México, enviou tropas e prometeu implantar um programa de deportação em massa de imigrantes ilegais que tentam cruzar a fronteira. Essas ações geraram preocupação em toda a região e foram abordadas na conversa entre Lula e Sheinbaum.

Na ligação, Lula e Sheinbaum ressaltaram a importância de fortalecer foros multilaterais como a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). A cooperação dentro desse grupo é vista como essencial para promover o diálogo e a coordenação regional frente a desafios comuns, como a desigualdade, a migração e as mudanças climáticas.

Além disso, os dois presidentes concordaram em manter canais regulares de contato entre Brasil e México, com o objetivo de ampliar a coordenação bilateral em temas de interesse comum. Lula também convidou Sheinbaum para realizar uma visita de Estado ao Brasil, reforçando o interesse em estreitar os laços entre os dois maiores países da América Latina.

