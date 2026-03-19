Lula deve cumprir agenda em MS e ampliar debate sobre meio ambiente

A possível vinda do presidente Lula (PT) a Mato Grosso do Sul para agenda ligada à COP15, que será realizada entre os dias 23 e 25 de março, deve colocar o estado no centro das discussões ambientais e ampliar o debate sobre preservação. Mesmo com a vinda do líder petista ao estado, o diretório sul-mato-grossense ficará de fora dos planos do presidente.

De acordo com Fábio Trad (PT), pré-candidato ao governo estadual pela legenda, o encontro deve cumprir apenas a agenda oficial, sem outros compromissos político-partidários. “Esse encontro partidário será feito em Brasília e a data vai ser comunicada ainda ao diretório aqui”, explicou em entrevista ao Jornal O Estado.

Perguntado sobre a possibilidade de algum encontro entre a liderança nacional com as regionais, Trad afirma que não há nada confirmado. “Nós não queremos atrapalhar esse encontro muito importante para o mundo, como política de Estado. Não queremos misturar também”.

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) também confirma que o presidente não terá nenhuma pauta além da conferência no estado e minimizou possíveis impactos diretos no cenário eleitoral do estado. “O presidente não vai fazer uma agenda para discutir eleições”.

A COP 15 é a 15ª edição da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres e representa um encontro entre líderes de diversos países, além de estudiosos e militantes da causa.

Para o deputado estadual Pedro Kemp (PT), o evento tem relevância estratégica ao chamar atenção para problemas locais que, segundo ele, ainda preocupam. “Eu acho muito interessante a vinda do presidente porque é um evento que deve ter a atenção da população do nosso estado por se tratar de questões ambientais”, afirmou.

Ainda assim, o deputado revelou que há tentativa de diálogo com o chefe do Executivo durante a visita. “Nós estamos solicitando um espaço na agenda dele para conversar sobre o nosso projeto para Mato Grosso do Sul com o nosso pré-candidato, Fábio Trad. Se conseguirmos, será uma oportunidade importante”.

Kemp destacou que Mato Grosso do Sul possui um patrimônio natural significativo, mas enfrenta desafios recorrentes. Entre eles, citou a presença de agrotóxicos em rios que abastecem cidades e comunidades indígenas, além das queimadas no Pantanal e o desmatamento ilegal na Serra da Bodoquena.

“Nós temos aqui algumas situações que preocupam, como a presença de agrotóxicos nos rios e o problema das queimadas no Pantanal. É um alerta para cuidarmos melhor do nosso meio ambiente”, disse.

Por Lucas Artur