Lula defende aliança com ex-adversário do PT

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira sobre a importância de fazer alianças e diálogos com figuras políticas, inclusive com quem votou a favor no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Relatando como o processo eleitoral não será fácil.

“Temos que ter habilidade de construir alianças. Se eu não conversar com quem votou pelo impeachment, vou ficar sem falar com ao menos 400 pessoas. Se ganhar, precisaremos ter maioria no Congresso”, disse o Lula.

O ex-presidente também se reuniu nesta manhã com lideres femininas, em São Paulo. Para reafirmar o compromisso que tem com a luta das mulheres.

Com Informações da Folhapress.