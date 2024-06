Lula comenta alta do PIB no primeiro trimestre de 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou a alta de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2024 em publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (4). O chefe do Executivo também comentou a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) de que o Brasil vai atingir 8º lugar no ranking mundial de nações com o maior PIB do mundo.

“O PIB avançou no primeiro trimestre desse ano puxado por maior consumo das famílias e serviços. E outra boa notícia é que, segundo a previsão do FMI, o Brasil subirá mais uma posição, chegando ao 8º lugar no ranking mundial do PIB. Mais uma prova de que estamos no rumo certo”, publicou o presidente.

Uma das marcas dos discursos de Lula desde a posse é o otimismo com relação ao crescimento da economia brasileira. Em evento na última quarta (29), o presidente da República afirmou que quem duvidar do crescimento econômico do Brasil “vai quebrar a cara”.

Na ocasião, ele comemorou a queda do desemprego no Brasil para 7,5% e também a criação de 411 mil empregos nos quatro primeiros meses de 2024, segundo o Caged.

“Quem duvidar da economia brasileira vai quebrar a cara no final do ano. O Caged de abril gerou 240 mil novos empregos. Ou seja, 32% maior que em abril do ano passado. E 411 mil empregos nos quatro primeiros meses do ano, recorde também desde 2014”, disse Lula em anúncio de pacote de medidas para ajudar o Rio Grande do Sul, no contexto das fortes chuvas e enchentes que atingem o estado gaúcho.

