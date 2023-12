Lula assina lei que torna dia da Consciência Negra feriado nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o projeto de lei que torna o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, feriado nacional. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta 6ª feira (22.dez) e tem como objetivo valorizar a história das raízes culturais da população brasileira.

O Dia da Consciência Negra remete ao marco da morte do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores do período Brasil Colônia. Até então, a data era considerada feriado em apenas seis estados, sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, Alagoas, Mato Grosso e Amazonas, e em cerca de 1,2 mil cidades.

O novo feriado nacional foi aprovado em lei pela Câmara e pelo Senado em novembro. O projeto de lei foi apresentado pela recém formada bancada negra da Câmara, que afirmou ter escolhido a data como forma de combate ao racismo e luta pelo cumprimento dos direitos da população negra no Brasil. Com a sanção presidencial, o país terá 10 feriados nacionais em 2024, além de cinco pontos facultativos.

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: