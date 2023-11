Lula anuncia dia 11 investimentos para MS, diz Simone Tebet

O presidente Lula deve anunciar no dia 11 de agosto um pacote de investimentos do governo federal para Mato Grosso do Sul. “Serão obras estruturantes e valores significativos”, disse Simone. O governador do Estado, Eduardo Riedel, disse que os projetos em análise pelo governo federal serão essenciais para impulsionar o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. “É um volume considerável, são investimentos transformadores e necessários para o Estado, e que o governo federal está assumindo essa responsabilidade, até por serem ativos federais na sua grande maioria”, complementou Riedel.

A ministra disse que convidou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a conhecer as obras de construção da ponte sobre o rio Paraguai em Porto Murtinho. O empreendimento tem previsão de conclusão em 2024 e será uma importante ligação da Rota Bioceânica, que ligará os oceanos Atlântico e Pacífico por via rodoviária. “A pedido do governador Eduardo Riedel e do presidente da Fiems, Sérgio Longen, fizemos um convite ao presidente Lula para que ele pudesse ir a Porto Murtinho ver a obra que está em andamento. Uma obra que tem e terá recursos do governo federal, na obra do entorno, não só na ponte, que está sendo tocada pela Itaipu, mas também na alça e do contorno rodoviário. O presidente Lula ficou impactado com as imagens do empreendimento e faz questão de abrir a agenda”.

O anúncio foi feito pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, durante a visita, nesta terça-feira (1º/08), na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em São Paulo (SP), ao MS Day, evento que apresenta as potencialidades de Mato Grosso do Sul a empresários de todo o país. Simone foi recebida pelo presidente da Fiems e vice-presidente da CNI, Sérgio Longen, e pelo governador do Estado, Eduardo Riedel, e conheceu os estandes com as áreas temáticas, que vão de investimentos até iniciativas em neutralização de carbono.

Falando sobre o MS Day, iniciativa em parceria entre a Fiems e o governo do Estado, Simone Tebet enalteceu Mato Grosso do Sim como uma terra de oportunidades e disse esperar que o exemplo do evento seja levado a outras regiões do Brasil. A importância do evento é mostrar para o Brasil e o mundo as potencialidades de Mato Grosso do Sul. Poucas pessoas têm conhecimento dessas potencialidades como eu. Quando prefeita de Três Lagoas vi que quando nós apresentamos ao Brasil e ao mundo o que é Mato Grosso do Sul pela logística, localização, pelas suas terras e águas, pelo clima e solo, sua gente, e principalmente pela capacidade de Mato Grosso do Sul de abrir suas portas para todos, fica muito fácil levar investimentos, e é isso o que nós queremos. Crescimento, geração de emprego e renda. O que acontece aqui hoje é um exemplo do que nós queremos que aconteça em todos os estados da federação brasileira”, concluiu.

