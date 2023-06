Lideranças do PSDB pedem reunião com Azambuja

Os partidos estão se movimentando e os tucanos estão reunidos nesta tarde (5), na Capital afim de traçar metas para as eleições 2024 e bater o martelo da próxima convenção prevista para julho na Capital.

Reinaldo Azambuja ( PSDB), reuniu lideranças, deputados estaduais e federais para falar dos próximos passos do partido.

Dentre os assuntos os interessados na eleição da prefeitura de Dourados se reuniram no último final de semana e pediram a reunião para conversar com Azambuja pois há três interessados no posto e já adiantaram avisando que não aceitaram aliança com PP.

Em Mato Grosso do Sul o PSDB tem três deputados federais, seis deputados estaduais, 40 prefeitos, 15 vice-prefeitos e 243 vereadores.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.