No mês da diversidade, aproveite 5 filmes com temáticas LGBTQIA+

O mês da diversidade chegou e nada melhor do que celebrar assistindo filmes que abordam temáticas LGBTQIA+. Para ajudar você a escolher suas próximas sessões, preparamos uma lista com 5 filmes incríveis que promovem a representatividade e contam histórias envolventes e emocionantes.

5º lugar: “Os Primeiros Soldados” (2022) – Rodrigo de Oliveira

Este filme nacional se passa na década de 80, durante o início do surto de AIDS, um período de terror para a comunidade LGBTQIA+. Com um roteiro preciso e honesto, destaca-se uma cena de monólogo inesquecível interpretada por Renata Carvalho. Johnny Massaro também entrega uma ótima atuação.

4º lugar: “Moonlight” (2016) – Barry Jenkins

A história acompanha a jornada de autoconhecimento de Black, enquanto ele tenta escapar do mundo das drogas e da criminalidade em Miami. Encontrando amor em lugares inesperados, ele sonha com um futuro maravilhoso. Este filme premiado proporciona uma experiência transcendental, sendo um ato humano extraordinário. A abordagem natural da sexualidade do personagem, as cores vibrantes em tons de roxo e azul, tornam essa obra cinematográfica bela e sensível.

3º lugar: “Carol” (2015) – Todd Haynes

Em um cenário nos Estados Unidos da década de 1950, uma mulher se apaixona pela caixa de uma loja de departamentos. Enredadas em um amor proibido pelas convenções sociais, elas terão que lutar para vivenciar esse sentimento intenso. A história se desenvolve de forma envolvente, com uma fotografia que ressalta tons quentes e uma matiz rosa delicada. Conforme a trama avança, as questões se tornam mais intensas e trágicas.

2º lugar: “Call Me By Your Name” (2017) – Luca Guadagnino

No cenário da deslumbrante paisagem italiana, o jovem Elio passa mais um verão na casa de seus pais. Tudo muda com a chegada de Oliver, um acadêmico que está ajudando em uma pesquisa de seu pai. Esse filme retrata de forma perfeita o primeiro amor, com suas inseguranças, paixão e descobertas que abalam até os mais frios corações. É uma obra que mostra de maneira impecável a beleza desse sentimento.

1º lugar: “Retrato de uma Jovem em Chamas” (2019) – Céline Sciamma

Marianne é uma jovem pintora na França do século XVIII, encarregada de pintar um retrato de Héloïse para seu casamento, sem ela saber. Ao passar seus dias observando Héloïse e suas noites pintando, Marianne se aproxima cada vez mais de sua modelo. O filme apresenta um final lindo e poético, que envolve o mito grego de Orfeu e Eurídice. A cena final, no teatro, traz uma escolha genial por parte de Héloïse, que decide não olhar para Marianne, em uma referência à história mitológica. Um desfecho que evoca emoções profundas e tristeza.

Aproveite o mês da diversidade e assista a esses filmes, que retratam com sensibilidade e excelência as experiências e vivências da comunidade LGBTQIA+. Deixe-se envolver por essas histórias que promovem a empatia e o entendimento, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.