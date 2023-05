Lideranças do MDB aprovam ideia de André Puccinelli em composição

Partido pretende lançar vereadores em todos os municípios de MS

Lideranças políticas do MDB avalizam a ideia do ex-governador André Puccinelli, de articular composições partidárias para chapas majoritárias, nas eleições de 2024, em vez de lançar candidatos que não terão chances de vencer a disputa. O MDB realiza eleição de todos os diretórios municipais entre 17 de maio a 30 de junho e um dos objetivos para ano que vem é concorrer com chapa forte de vereadores, nos 79 municípios do Estado.

Atual presidente do diretório regional, o deputado estadual Junior Mochi disse, ao jornal O Estado, que o partido realizou reunião com lideranças e diversas situações ficaram definidas, inclusive os rumos e articulações para as eleições, no próximo ano. “A primeira premissa que ficou definida é que devemos lançar chapa de vereadores nos 79 municípios, para buscar eleger 150. Essa é a meta. Hoje temos 117 e queremos melhorar isso.”

Mochi explica também que o MDB só vai lançar candidaturas próprias nas cidades em que existem nomes fortes e competitivos, inclusive o pensamento é o mesmo para Campo Grande. “Temos de focar nossa atenção nas cidades onde temos candidaturas competitivas. Senão, a gente pulveriza muito e acaba não tendo um bom resultado. Vamos procurar fazer alianças com os partidos que queiram fazer composição e inclusive com o PSDB. Isso abrange cidades do interior e também Campo Grande”, explicou o deputado.

Ao que tudo indica, o MDB vai avaliar muito bem todas as situações antes de arriscar candidatura própria em Campo Grande. O ex-governador, que até se sai bem em pesquisas de opinião, afirma que se a saúde financeira do município não estiver boa, ele pula fora e prefere compor. Puccinelli sabe que, neste momento, em que o MDB perdeu um pouco do poderio político no Estado, uma das melhores saídas seriam as alianças. O partido vem citando muito o PSDB e está namorando os tucanos desde o início do ano, após derrota para governo, em 2022.

O MDB, neste momento, faz autocrítica e enxerga que pode ter errado a mão na eleição passada, ao entrar na oposição, após anos de composição com o governo tucano. O partido realiza eleição para novo diretório regional em agosto e o deputado Junior Mochi explica que não irá disputar. “Em agosto, será a eleição do diretório estadual. E, a princípio, não sairei candidato. Acho que eu já dei a minha contribuição ao partido e acredito que o espaço deve ser aberto para novas lideranças.”

O deputado estadual Marcio Fernandes, outra liderança do MDB, destaca que vem defendendo a posição de fazer alianças há meses, principalmente com o PSDB. “Desde que começamos a discutir as eleições municipais eu defendo que está na hora de o MDB dar um passo para trás e se unir a outro partido, fazendo uma composição.”

O parlamentar destaca que o partido é respeitado, por isso as articulações são essenciais. “O MDB é um partido respeitado e tem nomes que podem somar a outras chapas, como com o PSDB.”

O vereador Papy (SD) esteve como grande aliado de Puccinelli, nas eleições de 2022. Questionado se estaria disposto a repetir a dose, ele pontua que tudo depende das conversas e que é um adepto dos bons projetos políticos. “Mas hoje penso que os projetos mais robustos não passarão pelo MDB, caso o Dr. André não seja candidato.”

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

