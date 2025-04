Líder do PL na Câmara promete 257 assinaturas até quarta (9) para votar anistia

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou neste domingo (7) que o partido vai alcançar até quarta-feira (9) as 257 assinaturas necessárias para levar ao plenário o requerimento de urgência do projeto que propõe anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. A declaração foi feita durante ato na avenida Paulista, que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de governadores aliados.

Mesmo sem mencionar diretamente o relator da proposta, deputado Elmar Nascimento (União-BA), ou o ex- presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), Sóstenes sinalizou pressão sobre parlamentares ainda indecisos e indicou que o projeto será protocolado independentemente da posição da cúpula da Casa.

“Segunda-feira, vamos publicar o nome e a foto deles [dos que apoiam a anistia] para vocês agradecerem os deputados. Vamos divulgar também o nome e a foto de quem ainda está indeciso. Até quarta [9], presidente Bolsonaro, vamos ter, com ajuda do Caiado, Zema, Tarcísio, Wilson Lima, sim, as 257 assinaturas”, declarou Sóstenes durante a manifestação.

Segundo o líder, com esse número de assinaturas, a proposta pode ser pautada direto no plenário: “E aí será pautado, querendo ou não, na Câmara dos Deputados”, destacou o parlamentar.

Na mesma linha, o vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), reforçou o tom de desafio ao afirmar que o relator “será pautado pela maioria da Câmara dos Deputados”. Em seguida, chamou ao microfone sete governadores que estavam no carro de som, incluindo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (União-GO), e perguntou se seus partidos apoiavam a proposta de anistia. Todos responderam “sim”, em coro.

O gesto teve clara intenção de mostrar articulação nacional em torno da pauta e pressionar parlamentares a se alinhar ao projeto, com base em apoio popular e institucional.

Com informações do SBT News

