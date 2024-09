Líder do Hamas é morto em ataque aéreo atribuído a Israel, no sul do Líbano

O movimento islâmico palestino Hamas anunciou nesta segunda-feira (30) a morte de Fatah Sharif Abu Al Amin, líder do grupo no Líbano, em um ataque aéreo atribuído a Israel. O ataque, ocorrido no campo de refugiados de Al Bass, no sul do país, também vitimou a esposa, o filho e a nora do líder, de acordo com comunicado oficial do Hamas.

“O comandante Fatah Sharif morreu hoje de madrugada, após operação terrorista e criminosa de assassinato, em um ataque aéreo que teve como alvo toda a sua família”, declarou o grupo, reforçando que o ataque teria sido realizado por forças israelenses.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANI) confirmou a ocorrência de um ataque aéreo contra o campo de Al Bass, localizado nas proximidades da cidade de Tiro. A região sul do Líbano tem sido palco de intensos bombardeios nos últimos meses, no contexto de tensões crescentes entre Israel e o grupo xiita Hezbollah.

O Exército israelense também anunciou, nesta segunda-feira, que aviões de combate realizaram ataques a dezenas de alvos do Hezbollah na região de Bekaa, no leste do Líbano. Entre os alvos estavam lançadores de foguetes e edifícios utilizados para armazenamento de armas. “Continuaremos a atacar com força, danificando e degradando a capacidade militar e as infraestruturas do Hezbollah”, afirmaram as Forças Armadas de Israel em comunicado.

De acordo com autoridades locais, os ataques aéreos israelenses no leste do Líbano resultaram na morte de pelo menos 105 pessoas. O país tem intensificado suas operações militares na região em resposta a ataques originados do Líbano.

Em Beirute, a capital libanesa, outros ataques foram registrados. Horas antes do anúncio do Hamas, a Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) divulgou a morte de três de seus líderes em um ataque aéreo israelense contra um edifício residencial. As vítimas foram identificadas como Mohammad Abdel-Aal, chefe do Departamento de Segurança Militar, Imad Odeh, membro do Comando Militar no Líbano, e Abdelrahmane Abdel-Aal.

Esse ataque, que teria sido realizado por um drone israelense, marca a primeira incursão no centro de Beirute desde os eventos de outubro de 2023, quando o Hamas lançou uma ofensiva contra Israel. O alvo do ataque foi um apartamento pertencente à Jamaa Islamiya, grupo islâmico libanês associado à Irmandade Muçulmana, que tem apoiado as operações do Hezbollah contra Israel.

A escalada de violência entre Israel e grupos armados libaneses tem aumentado as tensões na região, com ambos os lados sofrendo perdas significativas. O conflito continua vitimando muitos civis e o risco de uma guerra mais ampla no Oriente Médio.

Com informações da Agência Lusa

