Lei: Campanha “Com o Coração de Mulher” é instituída em MS

A partir desta quinta-feira (30) está instituída em Mato Grosso do Sul a Campanha “Com o Coração de Mulher”, a ser celebrada, anualmente, na semana de 14 maio, em alusão ao Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares em mulheres. A medida foi instituída pela Lei 6.142 de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado de hoje, por proposição do deputado estadual Neno Razuk (PL).

Segundo o parlamentar, o objetivo é estimular a prevenção e orientar as mulheres sobre o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças cardiovasculares, em que poderão ser desenvolvidas “audiências públicas, seminários, conferências e panfletos explicativos”, com educação alimentar e nutricional, com incentivo de hábitos saudáveis e redução de peso, e também “quanto aos exames de prevenção e controle da hipertensão arterial”.

Ao apresentar a proposta para a nova lei, Neno Razuk lembrou que o Brasil apresenta uma das mais altas taxas de mortalidade da América do Sul. “As doenças cardiovasculares em mulheres já ultrapassam as estatísticas de câncer de mama e de útero. Esses são números da Organização Mundial da Saúde e mostram que as doenças cardiovasculares respondem por um terço das mortes de mulheres no mundo, com 8,5 milhões de óbitos ao ano, ou seja, mais de 23 mil mulheres dia e representa mais que o dobro das mortes por todas as neoplasias associadas”, enumerou.

Com a nova lei, a Campanha “Com o Coração de Mulher” também passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos instituído pela Lei Estadual nº 3.945, de 4 de agosto de 2010. Confira na íntegra clicando aqui.

Com informações da Agência ALEMS.

