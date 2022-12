Paulo Lands toma posse na Câmara Municipal

O professor Paulo Lands assumiu na manhã de hoje (8) a vaga do médico Dr. Sandro Benites (Patriota), ele foi empossado como vereador da Câmara Municipal de Campo Grande em solenidade no Plenário Edroim Reverdito, o Plenarinho, antes da sessão ordinária.

Paulo Lands é do Patriota e recebeu 2.113 votos nas eleições de 2020, ficando como suplente. Natural de Campo Grande, Paulo César Lands Filho tem 35 anos é professor de Educação Física, atua no Ensino Fundamental e é pós-graduado em Gestão.

Sandro Benites, agora Secretário municipal de Saúde também esteve presente na solenidade. Além de familiares e amigos presentes, a posse foi acompanhada por vários vereadores, pelo deputado estadual Lídio Lopes, presidente estadual do Patriota em Mato Grosso do Sul, pelo secretário municipal de Governo, Mario Cesar da Fonseca, e pelo ex-governador André Puccinelli.

Ele iniciou seu discurso lembrando da importância de acreditar no propósito de Deus. Recordou que, em 2019, antes das eleições, esteve orando durante os 12 primeiros dias de janeiro em frente ao prédio da Câmara Municipal. “Hoje Ele cumpriu sua promessa e deu certo”, disse.

Com informações da repórter Juliana Brum.