Krist Novoselic, ex-integrante do Nirvana, anuncia candidatura à presidência dos EUA

Krist Novoselic, o ex-baixista da banda Nirvana, surpreendeu o cenário político dos Estados Unidos ao anunciar sua candidatura à presidência neste ano. Aos 59 anos, Novoselic lançou sua candidatura pelo recém-fundado partido Cascade, sediado no estado de Washington.

Acompanhado por James Carroll como vice-presidente, Novoselic também é o presidente do partido e liderou sua criação. Para oficializar sua candidatura, o Cascade de Washington precisa reunir o apoio de mil assinaturas e realizar convenções, além de formar uma chapa presidencial própria.

Além de sua incursão na política, Krist Novoselic também anunciou o lançamento de sua nova banda, a Bona Fide Band. O grupo musical se apresentará nas convenções do partido, onde irá tocar músicas de várias bandas em que Novoselic participou, incluindo Giants in the Trees, 3rd Secret e Nirvana. O baterista da banda é Mark Pickerel, de 56 anos, conhecido por seu trabalho com Screaming Trees.

Com informações do SCC10

