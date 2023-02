Kemp derrota Coronel David por 16 votos e conquista 2ª secretaria

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) derrotou o deputado Coronel David (PL) na disputa pela 2ª-secretaria da Assembleia Legislativa. O embate protagonizado por David foi justificado por questões ideológicas.

Segundo o bolsonarista, ele não concordava que o colega do PT ficasse no cargo por ser de um partido de esquerda e ligado ao presidente Lula. Por isso colocou seu nome à disposição em candidatura avulsa.

Durante a votação, Kemp teve 16 votos. Já David teve apenas 8. Ele votou em si mesmo e contou com ajuda dos deputados João Henrique Catan (PL), Neno Razuk (PL), Antonio Vaz (Republicanos), Rinaldo Modesto (Podemos), Pedro Pedrossian Neto (PSD), Roberto Hashioka (PSDB) e Rafael Tavares (PRTB).

Alguns dos parlamentares justificaram o voto em David argumentando que fizeram compromisso com ele. Em contrapartida, o deputado Zé Teixeira, que também disse ter se comprometido, de última hora votou em Kemp e disse que se comprometia com o partido e por isso dava o seu voto.

Alems realiza hoje instalação da 1ª sessão legislativa

A instalação da 1ª sessão legislativa da 12ª legislatura acontece nesta quinta-feira (2), no Palácio Guaicurus, sede da Assembleia Legislativa. Seguindo o rito de honras militares, o governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), sobe a rampa em revista à tropa, e é recebido pelos deputados estaduais em frente da Assembleia Legislativa.

Em seguida, participam do hasteamento das bandeiras, marcado para as 8h45, no pavilhão externo. Serão hasteadas as bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande, respectivamente, pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (PP), pelo governador Eduardo Riedel e pelo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Sérgio Martins.

Por Laureano Secundo e Alberto Gonçalves – Jornal O Estado do MS

