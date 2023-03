Juiz suspende aumento salário da prefeita da Capital

O juiz Marcelo Ivo de Oliveira, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, concedeu liminar e suspendeu o reajuste de 66% no salário de Adriane Lopes, nesta quarta-feira (22).

No dia primeiro de março o advogado da prefeita, Douglas Barcelo do Pardo entrou com ação popular contra aumento de 66%, no salário da prefeita de Campo Grande, defendendo a suspensão.

O objetivo foi para que o teto do funcionalismo fica em R$ 21,2 mil. A decisão mantém o salário da prefeita, anterior à lei, como o teto do serviço público municipal. Atualmente, a prefeita da Capital ganha R$ 21.263,62.

O juiz autorizou o ingresso de dois sindicatos que têm grande interesse nesta lei como “assitentes litisconsorciais passivos”: o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Fiscal de Campo Grande (Sindafir-CG) e do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Fisclaização da Prefeitura Municipal de Campo Grande (Sindafis).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.