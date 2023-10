Jornalista homenageia ex-deputado com livro sobre Walter Carneiro

Presidente da Casa, Gerson Claro ( PP]]0, prestigiou a solenidade ocorrida na manhã desta terça (27), que marcada pela presença dos deputados estaduais, ex-parlamentares, familiares e amigos de Walter Carneiro. “É um momento especial, pois há muito tempo sonhamos com a publicação deste livro. Edson Moraes pesquisou minha vida a fundo, desde a faculdade até o início da minha vida pública. Hoje, coroamos essa missão, com a sensação de dever cumprido e na certeza de que eu faria tudo de novo”, disse o ex-deputado.

Para o presidente Gerson Claro (PP), a obra é uma homenagem ao Estado de Mato Grosso do Sul e à Assembleia Legislativa. “Registrar nossa história é excepcional. Walter Carneiro foi um parlamentar aguerrido e comprometido com o povo sul-mato-grossense. Cada político procura impor seus pensamentos e a Casa do Povo é o lugar em que se respeitam os pensamentos e a opinião individual. Essa é a essência do Parlamento e Walter Carneiro foi um exemplo de pessoa pública que passou por aqui”, destacou Gerson.

O autor falou sobre a importância da obra. “Precisamos preservar informações, independentemente de ideologias. Escrevi o livro de um homem público de formação ideológica de direita e conservador e eu tenho a linha de esquerda, isso não impediu que eu exercesse minha profissão com isenção e, ao mesmo tempo, com o experimento da democracia, no seu melhor momento, que é a convivência entre divergentes”, afirmou o autor.

Nascido em Cuiabá, em 14 de fevereiro de 1942, Walter Benedito Carneiro é casado com Elizete Vieira Carneiro, tem quatro filhos e seis netos. Exerceu dois mandatos na Câmara de Vereadores de Dourados, entre os anos de 1973 a 1978. Na ALEMS, foi eleito deputado constituinte em 1979 a 1983 e deputado estadual nas segunda e terceira legislaturas (1983 a 1987 e 1987/1991). Durante a segunda legislatura, foi eleito presidente da Mesa Diretora.

Interessados no livro “Um Benedito Guaicuru… de Caneta, Chapa e Cruz… Maltino” podem ligar no telefone (67) 99985-6065. O autor explicou que o livro é gratuito, porém, quem quiser contribuir poderá destinar qualquer valor à Igreja São Benedito.

