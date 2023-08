João Rocha assume secretaria e dá lugar a Claudinho Serra, na Câmara

Mesmo estando no PP, quem entra na vaga é o suplente do PSDB

O vereador João Rocha (PP) entregou ontem (22) o pedido de licença do cargo para o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlão (PSB). Ele acerta os últimos detalhes para assumir a Secretaria de Governo na gestão da prefeita Adriane Lopes (Patriota). Em decorrência dessa mudança, Claudinho Serra, o segundo suplente, deve entrar na Câmara municipal já nesta terça-feira (23).

O presidente da Casa de Leis, Carlão, informou que Rocha irá fazer pronunciamento ao início da sessão para, posteriormente, tomar posse do cargo de secretário. Rocha substitui Mario Cesar (MDB), exonerado na sexta- -feira passada (19).

Sobre a nova função, Rocha cita que dará o seu melhor. “Vou estabelecer, politicamente, um bom relacionamento com a Câmara. Fazer o melhor que a gente pode, para atender à população e ajudar a prefeita, nesta missão de fazer a gestão da cidade, articulação política, mas com entregas que precisam e estão sendo feitas”, declarou e completou,“esse é um desafio não só do vereador João Rocha, como do partido que acredita na prefeita Adriane Lopes”, disse João Rocha.

Ele comentou ainda sobre como deverá promover a base de sustentação da prefeita Adriane Lopes. Um dos maiores desafios é construir uma base de sustentação forte, e ele aponta a receita. “Política se faz com diálogo, entendimento e maturidade. Tenho quase 15 anos (de Câmara), nas mais diversas funções.

O respeito que temos com os colegas e a reciprocidade é o ponto forte. É fundamental ter uma receptividade e reciprocidade. Se os colegas são bem recebidos, há reciprocidade. Não se realiza um bom trabalho de forma solitária, mas com o agrupamento de pessoas, partidos e projetos importantes”, pontuou.

Suplência

É importante lembrar que, nas eleições municipais de 2020, João Rocha pertencia ao PSDB e foi eleito, com João César Mattogrosso, para ocupar as vagas, na Câmara municipal. No entanto, João César, eleito como deputado, abriu uma cadeira assumida pelo primeiro suplente, Ademir Santana.

Claudinho Serra foi eleito como segundo suplente nas eleições municipais de 2020 e pediu afastamento do cargo de secretário de Governo, na Prefeitura de Sidrolândia, onde atuava há 16 meses.

Essas mudanças trazem expectativas para a atuação de João Rocha como secretário de Governo e indicam que a prefeita Adriane Lopes está se alinhando com o Progressistas, partido da senadora Tereza Cristina, que a fez convite de filiação há algumas semanas.

Na semana passada, o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP) disse, ao jornal O Estado, que a ida de Rocha para o Paço Municipal seria um aceno da prefeita ao PP. “Com a ida de Rocha para a secretaria, nós seremos, até certo ponto, prestigiados.”

Claudinho Serra (PSDB), que será empossado nesta terça-feira (23), às 9 horas, na sede da Casa de Leis, fez parte da gestão do ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), em Campo Grande, como diretor- -presidente da Funesp (Fundação de Esportes). Ele participou do pleito eleitoral de 2020 e, após sair do cargo, foi nomeado pela sogra e prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, para o cargo de secretário de Fazenda, do município.

