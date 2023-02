João César deixa comando do PSDB em abril e lideranças devem disputar cargo

Partido busca reestruturar os comandos visando à eleições municipais que acontecerão em 2024

O deputado João César Mattogrosso, que está no comando do diretório municipal do PSDB de Campo Grande há seis anos, deve deixar o cargo em abril. Com isso, lideranças devem disputar o cargo com chapa de consenso avalizada pelo presidente estadual, ex- -governador Reinaldo Azambuja. O PSDB quer aumentar a bancada de vereadores na Capital e deve disputar a eleição de 2024 com nome para a prefeitura.

Ao jornal O Estado, o deputado já havia adiantado que encerra um ciclo como presidente do diretório nos próximos meses. Segundo ele, as lideranças do ninho devem indicar os caminhos a serem seguidos, seja com novo presidente ou até com continuidade.

Claro que ele têm seus próprios projetos, mas indica que, se for novamente chamado para ocupar a função, não irá negar. Porém Mattogrosso dá a entender que sairá da gestão com o sentimento de dever cumprido.

“Meu mandato encerra em abril deste ano. Foram seis anos à frente do PSDB e eu vou conversar com o presidente Reinaldo para saber, se a gente permanece, lança chapa novamente, se a gente sai e abre espaço para algum outro tucano tocar o partido. Não tenho apego ao cargo e não tenho problema nenhum de sair ou de ficar”, disse ele que completou: “Quero que quem permaneça lá entre e faça um bom trabalho.”

Para o parlamentar é essencial que o PSDB organize a casa, entre com fortes candidatos para aumentar a bancada de vereadores na Câmara e dispute a Prefeitura de Campo Grande.

“Vamos entrar no período de eleições municipais e o PSDB precisa voltar a ser aquele partido forte e pujante que era nas eleições passadas quando nós tínhamos sete vereadores. Acredito que a gente necessita colocar o nome de algum tucano para disputa da prefeitura. Vejo o nome do deputado Beto Pereira como um excelente nome para as eleições de 2024.”

Outro que nos bastidores foi cotado a assumir o posto é o diretor-presidente da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos),Carlos Alberto de Assis. Porém, questionado pelo jornal O Estado, ele disse por meio da assessoria de comunicação que está focado na gestão da Agems.

Sobre o assunto, o vereador de Campo Grande Professor Juari (PSDB) disse que em sua opinião o nome mais apropriado seria o do deputado federal Beto Pereira. “Penso que o deputado Beto seja a melhor opção para comandar o partido.”

O PSDB, segundo Juari, ainda não marcou reunião para tratar da presidência do diretório municipal, mas em breve o assunto deve estar na pauta. Por enquanto, o nome de Beto Pereira é o mais falado para disputa eleitoral ano que vem. Inclusive, ele próprio já afirmou, durante entrevista à TV Educativa de MS, que se colocará à disposição para entrar no debate como pré- -candidato a prefeito.

No Estado

O ninho deve trocar os comandos nas principais cidades de MS num planejamento para 2024. Em Dourados, maior cidade do interior, quem comanda é o ex-deputado Valtenir Machado, que também deve sair do posto dando lugar a outra liderança.

Dourados já tem interessados do PSDB na disputa eleitoral, como o deputado federal Geraldo Resende e o deputado estadual Zé Teixeira. Outra liderança e ainda recém-entrada no ninho é a deputada Lia Nogueira. Alguns desses parlamentares devem articular para assumir o diretório do município em breve rumo às eleições municipais.

O PSDB elegeu o maior número de prefeitos em Mato Grosso do Sul, no total de 37 cidades sob o comando tucano. Muitos dos atuais prefeitos estão no último mandato, como ngelo Guerreiro em Três Lagoas, Marcelo Iunes, de Corumbá, João Carlos Krug, Chapadão do Sul, e Odilon Ribeiro, em Aquidauana.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

