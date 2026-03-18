Jerson Domingos se filia ao União Brasil em Brasília e deve participar de ato na Capital

Para o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, a chegada de Domingos é motivo de comemoração ao União: “É um reforço muito qualificado

O ex-deputado estadual e conselheiro aposentado do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul), Jerson Domingos, oficializou nesta terça-feira (17), em Brasília, sua filiação ao União Brasil. O ato marca o retorno do político ao cenário partidário e mira sua candidatura a uma cadeira na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul).

Após a filiação na Capital Federal, a expectativa é que Jerson participe de um novo evento em Campo Grande, ainda sem data definida, com o objetivo de apresentar oficialmente sua chegada ao partido às lideranças locais.

A filiação ao União Brasil representa, segundo Jerson, a continuidade de uma trajetória baseada em princípios como o fortalecimento dos municípios, a defesa das famílias e o investimento em políticas públicas voltadas às novas gerações.

“Trata-se de uma decisão baseada em valores e em convergência de propósitos. Ao longo da minha vida pública, sempre defendi o fortalecimento dos municípios, a proteção das famílias e o cuidado com as novas gerações. Esses princípios também orientam a atuação do União Brasil”, afirmou.

O ex-conselheiro foi deputado estadual por cinco mandatos consecutivos e já presidiu a Assembleia por quatro mandatos. Em 2015, foi indicado ao cargo de conselheiro no TCE-MS e comandou o órgão em 2022 e 2024.

Para o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, a chegada de Domingos é motivo de comemoração ao União. “É um reforço muito qualificado, um currículo que só tem a somar em um estado com o potencial que tem Mato Grosso do Sul. Estamos falando de um homem que atuou durante 20 anos como deputado estadual. É muita coisa!”.

Ao Jornal O Estado, a presidente estadual do União Brasil, Rose Modesto, destacou a importância da filiação e confirmou a articulação de um ato no Estado.

“Ele se filiou ao União Brasil e estamos definindo a data para essa filiação em Campo Grande. É um ótimo quadro para o partido, com uma experiência incrível na gestão pública e política”, afirmou.

Rose também ressaltou a trajetória do ex-conselheiro e o potencial de contribuição para Mato Grosso do Sul, inclusive no cenário eleitoral.

“Tem uma bagagem como parlamentar que pode contribuir muito para todo o Estado sendo eleito na Alems. Eu, como presidente do União Brasil em Mato Grosso do Sul, fico muito feliz em tê-lo no partido para ajudar nas articulações estaduais e federais”, completou.

A filiação em Brasília reuniu lideranças políticas nacionais e estaduais e deve ter desdobramentos em Mato Grosso do Sul, com a realização de um novo ato em Campo Grande nas próximas semanas.

Por Brunna Paula