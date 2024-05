Jean Paul Prates é demitido da presidência da Petrobras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, nesta terça-feira (14). Magda Chambriard foi convidada para assumir o cargo.

Lula teria decidido pela demissão de Prates há algum tempo, após uma sequência de desentendimentos entre o dirigente da petroleira e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A avaliação do governo é que a situação do, agora, ex-presidente da estatal era insustentável.

A razão do afastamento foi o debate entorno da distribuição dos dividendos extraordinários entre os sócios da empresa. Na noite de terça-feira, a Petrobras emitiu uma nota sobre a saída de Prates:

“Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que recebeu nesta noite de seu Presidente, Sr. Jean Paul Prates, solicitação de que o Conselho de Administração da Companhia se reúna para apreciar o encerramento antecipado de seu mandato como residente da Petrobras de forma negociada. Adicionalmente, o Sr. Jean Paul informou que, se e uma vez aprovado o encerramento indicado, ele pretende posteriormente apresentar sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Petrobras. Fatos julgados relevantes serão tempestivamente divulgados ao mercado”.

Com informações do SBT News.

