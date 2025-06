Israel sob ataque: Irã revida e lança misséis contra a Capital Israelense

O governo israelense confirmou os ataques a cidade e disse ter acionado seus sistemas de defesa. Pelo menos de 100 mísseis iranianos foram lançados, mas a maioria não chegou ao território israelense ou foram interceptados pelos sistemas de defesa.

O jornal “Haaretz”, informou que 21 pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave. Ainda não há maiores informações sobre o conflito.

A população israelense foi orientada a buscar abrigo e proteção devido ao perigo da escalada conflituosa.

