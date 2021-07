Internautas pedem Mário Frias na cadeia. A hashtag subiu um dia depois do incêndio na Cinemateca. Além, de meme, virou chacota, principalmente no Twitter. Ha milhares de menções nos trends do “passarinho azul”. isto se deu também porque funcionários da Instituição, disseram que o acidente aconteceu por descaso. O que recai sobre o secretário da Cultura, Mário Frias. VEJA AQUI COMO ESTÁ!

Entre eles estão.”Bem que eu queria… #MarioFriasNaCadeia. É o que ele merece. Um negligente, imundo, o lambe de botas. Ator medíocre, pessoa ruim”, se indginou uma twitteira. Já outro brincou.“Que vontade de subir #MarioFriasNaCadeia pelo incêndio na Cinemateca”.

Mas, também há os mais irônicos. “Imagino o pq dessa #MarioFriasNaCadeia. Só pq negligenciou? Só pq favorece a “anticultura” quando deveria olhar com olhos bem melhores, já que é “ator”?! Cadeia é pouco”.

Mario Frias foi avisado pelo trabalhadores da Cinemateca as condições e risco o qual o acervo se encontrava. Agora, colocamos em risco um galpão com mais de 200 mil filmes. Quem vai pagar por isso?? #MarioFriasNaCadeia”, Porém, há os sensatos. “questionou outra internauta. Aliás, hoje foi aberta uma licitação. A Revista Veja criticou. “Após um ano à deriva, só agora gestão Bolsonaro abriu licitação para contratar nova administradora da entidade; de Roma, Mario Frias diz que culpa é do PT”

A Secretaria Especial de Cultura, o que o verme fascista reduziu o Ministério, não emitiu um única nota de pesar lamento, *orra nenhuma! E aí posta propaganda do lixo do Frias! Mas tão zoando muito com a nossa cara! Que tremenda falta de respeito conosco! #MarioFriasNaCadeia”, Enfim, há que rebateu “com força” a situação.Este é o caso do perfil do @cinematografo. “publicou.

Afinal, qual sua opnião sobre “Internautas pedem Mário Frias na cadeia”?