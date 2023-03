Interesse interno e estragos das últimas chuvas estão na pauta

Projetos como calamidade pública de cidades do interior e reorganização interna da Casa de leis estão dentre as pautas previstas para a sessão desta quarta-feira (22).

De autoria da Mesa Diretora da ALEMS, os Projetos de Decreto Legislativo 8 de 2023 e 9 de 2023 reconhecem a ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios de Miranda e Sidrolândia, respectivamente.

Conforme justificativa da proposta, as chuvas intensas dos últimos dias provocaram enxurradas, alagamentos e inundações em rios e córregos, danificaram estradas e pontes e causaram prejuízos no sistema econômico de Miranda.

Já em Sidrolândia, as fortes chuvas atingiram principalmente as áreas rurais, gerando prejuízos irreparáveis ao escoamento da produção de grãos e safra.

Em segunda discussão, está prevista a votação do Projeto de Lei 56 de 2023, também da Mesa Diretora, que dispõe sobre a alteração da Lei Estadual 4.090/2011, alterada pelas Leis 4.343/2013, 4.987/2017, 5.323/2019, 5.704/2021 e 4.09/2011. O objetivo é reorganizar a estrutura organizacional da ALEMS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.