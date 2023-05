Indicados do PT de MS tomam posse e deputado Vander Loubet ameniza ‘mal-estar’ no partido

Deputado federal, em seu discurso, anunciou que novos nomes de petistas serão indicados

Indicados pelo PT de Mato Grosso do Sul tomaram posse de seus cargos federais no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em evento no Bioparque Pantanal, ontem (5), pela manhã. Dezenas de militantes acompanharam as assinaturas e discursos dos novos superintendentes do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), do MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura) e da coordenadora-geral do escritório do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário).

Durante o evento, o deputado e coordenador da bancada federal Vander Loubet (PT) teve de amenizar certo “mal-estar” no partido e, durante o pronunciamento, prometeuindicações de Humberto Amaducci e Gisele Marques, militantes antigos e ativos nas últimas eleições do PT.

Loubet foi responsável pelasindicações ao governo federal e lembrou, durante seu discurso, que Amaducci e Gisele foram fundamentais ao PT, no momento em que o partido mais precisou de colaboradores. Vander disse ao público que ambos serão indicadosa cargos correspondentes às suas técnicas. Amaducci e Gisele Marques enfrentaram candidaturas ao governo do

Estado no momento em que o bolsonarismo cresceu e, por consequência, a polarização também. O recado do petista vem após algumas lideranças criticarem a indicação da ex-deputada Rose Modesto para a coordenadoria da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste). Ela obteve o cargo após pedido do União Brasil e aval do PT.

Posses

Os empossados, superintendente estadual do MDS, Julio Cleverton dos Santos; o superintendente do Incra, Paulo Roberto da Silva e a coordenadora do escritório do MDA no Estado, Marina Ricardo Nunes Viana, discursaram para a plateia, formada por deputados do PT, vereadores, movimentos de agricultura familiar e militância. Julio Cleverton dos Santos, conhecido como “Buguelo”, afirma que o setor da pesca está esquecido em Mato Grosso do Sul, por isso, sua equipe vai ouvir o que os pescadores necessitam.

Ele ainda criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Vamos conversar, ouvir o que os pescadores necessitam e sempre estarmos abertos ao diálogo. Vamos trabalhar pela reconstrução do Brasil junto ao presidente Lula.” Atualmente, Mato Grosso do sul é o segundo Estado produtor de tilápia do Brasil.

Também com cargo no MDA, a coordenadora Marina Ricardo Nunes Viana afirmou que o maior desafio é a valorização da agricultura familiar, responsável por 70% dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros.

Já o superintendente do Incra, Paulo Roberto da Silva, destacou, em seu discurso, que em junho irá receber o ministro do MDA, Paulo Teixeira, para tratar da ampliação do Assentamento Esperança, em Anaurilândia. Ele diz que é necessário tratar o assunto fundiário com seriedade, em MS.

Acompanharam a posse o diretor de Governança Fundiária do Incra, João Pedro Gonçalves, os deputados Camila Jara, Pedro Kemp, Zeca do PT e o secretário adjunto da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Walter Carneiro Junior.

Em Brasília

Rose Modesto tomou posse do cargo em Brasília, sem pompa. Ela é a primeira mulher a comandar a Sudeco e diz que irá trabalhar com muita transparência, respeito e atenção, principalmente com foco na economia aliada ao desenvolvimento social e sustentável. “Tive a oportunidade de me reunir com os colaboradores da Sudeco e verificar como será o trabalho, nas próximas semanas e neste semestre. Quero trabalhar o desenvolvimento econômico do CentroOeste, aliado com o desenvolvimento social, cultural e ambiental dessa região, tão importante para o Brasil. Aceitei o desafio de fazer o Centro-Oeste a melhor região do Brasil.”

Por Rayani Santa Cruz– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

