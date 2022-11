Ilan Goldfajn é o primeiro brasileiro a presidir o BID para 5,88%

Ilan Goldfajn foi o primeiro brasileiro eleito ontem (20), para presidir o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Goldfajn vai substituir o norte-americano Mauricio Claver-Carone e foi indicado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro.

De acordo com o BID, como presidente, Goldfajn supervisionará as operações e a administração do banco, que trabalha com o setor público da América Latina e do Caribe. Ele vai presidir o Conselho de Diretores Executivos do BID e o Conselho de Diretores Executivos do BID Invest, que trabalha com o setor privado da região. Também presidirá o Comitê de Doadores do BID Lab, o laboratório do banco para projetos inovadores de desenvolvimento.

O presidente do BID, que conta com 48 países membros, é eleito para um mandato de cinco anos. Além do Brasil, outros quatro países – Argentina, Trinidad e Tobago, México e Chile – tinham indicado candidatos para a presidência do banco.